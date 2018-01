Casertano, Borsellino coraggioso e umanO

ROMA, 14 GEN - Un uomo di un'integrità assoluta, che aveva come tutti delle paure, ma che con uno straordinario coraggio ha saputo abbracciare il suo destino''. Così Bernardo Casertano descrive all'ANSA Paolo Borsellino, di cui è il volto nel film tv 'Rocco Chinnici, è così lieve il tuo bacio sulla fronte' di Michele Soavi con Sergio Castellitto, in onda su Rai1 il 23 gennaio in prima serata. La fiction tratta dal libro di Caterina Chinnici (che nel film tv è interpretata da Cristiana Dell'Anna), figlia del giudice ucciso dalla Mafia nel 1983 con un'autobomba, racconta da una prospettiva più personale il coraggio e le scelte del magistrato, ideatore del pool antimafia. ''Borsellino è assolutamente convinto della battaglia con Rocco, che per lui e Falcone (Paolo Giangrasso) è come un padre putativo. Sono gli anni in cui in cui insieme prendono consapevolezza dei rischi che dovranno affrontare'' spiega Casertano, che qui è al suo ruolo più importante sul piccolo schermo.