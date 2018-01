Morto storico antiquario ad Arezzo

AREZZO, 14 GEN - Morto Artemio Buzzi, storico antiquario di Arezzo, erede 'spirituale' di Ivan Bruschi che fondò cinquanta anni fa la Fiera Antiquaria e grande esperto del settore. Aveva 89 anni. Titolare di un negozio nel centro di Arezzo, anche Artemio Buzzi, come Bruschi, aveva raggiunto una fama globale contribuendo a fare della città toscana una piccola capitale degli oggetti d'arte e antiquari di pregio. Buzzi nella sua attività aveva frequentato i maggiori appuntamenti di settore e tra i suoi clienti annoverava personaggi eccellenti della vita pubblica ed economica tra cui Silvio Berlusconi di cui aveva contribuito a organizzare la visita in città in occasione del matrimonio di Nicoletta Lebole con Cesare Lampronti, altro grande antiquario. Suo grande amico il cantante e showman Enzo Ghinazzi, in arte 'Pupo', che ha deciso di rientrare dal Kazhakistan, dove si trova in questo periodo, per partecipare ai funerali previsti martedì prossimo.