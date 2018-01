Moda: l'uomo Prada elegante e utilitario

MILANO, 14 GEN - Utilitario ed elegante: è il guardaroba dell'uomo Prada, che sfila in un vero magazzino della maison, in viale Ortles, ma allestito come un deposito immaginario, con bauli e scatole rivestiti di simboli onirici e surreali. "Lo spazio ha ispirato la sfilata, la sfilata ha ispirato lo spazio" scherza Miuccia Prada, spiegando che "questi magazzini corrispondono all'anima industriale di Prada, che volevamo valorizzare". A sottolineare lo spirito utilitario della collezione, la scelta di dedicare il posto d'onore al nylon nero, "che ne è l'emblema" e che da sempre la stilista predilige, tanto che "dal prossimo anno dovremmo riuscire a utilizzare il nylon riciclato". Per interpretare il materiale che forse più di ogni altro rappresenta l'anima della maison, Miuccia Prada ha chiamato a collaborare i designer Ronan & Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic, e gli architetti Herzog & de Meuron e Rem Koolhaas. Ognuno di loro ha realizzato un prodotto in nylon nero, presentato oggi in passerella.