Incassi: film Verdone in vetta

ROMA, 15 GEN - La Benedetta follia di Carlo Verdone (con Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Paola Minaccioni e Lucrezia Lante Della Rovere) esordisce al vertice del box office guadagnando 3 milioni 533 mila in 4 giorni con una media di 5.228 su 676 sale. Slitta secondo Jumanji: Benvenuti nella giungla con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Il sequel del racconto del 1981 di Chris Van Allsburg (già sul grande schermo con Robin Williams nel 1995) in calo del 49% ha incassato 1 milione 628 mila per un totale di 7 milioni 820 mila. Stabile terzo alla terza settimana di programmazione Come un gatto in tangenziale, la commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. L'incasso è di 1 milione 190 mila con una media di 2.911 euro su 409 schermi per 8 milioni 63 mila complessivi. Al debutto anche Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh al 6/o posto (con una media di 5.131 su 168 sale), The Midnight Man all'8/o e il cartoon di Sergio Manfio Leo da Vinci - Missione Monna Lisa all'11/o.