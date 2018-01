La rondine a Catania, Mattarella a prima

CATANIA, 15 GEN - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà domani sera a Catania a 'La rondine' di Giacomo Puccini, che aprirà la stagione lirica del Teatro Bellini di Catania. E' una nuova produzione in cui il maestro di Gianluigi Gelmetti è impegnato nella doppia veste di direttore e regista. Tra gli interpeti il soprano Patrizia Ciofi e il tenore Giuseppe Filianoti. "Ascolteremo - spiega Gelmetti - l'edizione originale del 1917 che meglio evidenza la modernità della protagonista, consapevole della propria difficoltà di amare incondizionatamente e 'per sempre', nella misura in cui prevale in lei la determinazione alla realizzazione personale. Così Magda, regina del demi-monde parigino, non esita a lasciare il suo protettore travolta dalla passione per Ruggero conquistato. Ma non appena l'amato le prospetta il matrimonio e la vita di provincia, lei comprende che la vita fin lì condotta l'ha resa refrattaria ad un'esistenza improntata ai tradizionali valori borghesi". Repliche fino al 24 gennaio.