Decibel, in gara a festival e poi album

ROMA, 15 GEN - Atteso ritorno al Festival di Sanremo per i Decibel che saranno in gara con "Lettera Dal Duca", brano che sarà contenuto nel loro nuovo album d'inediti "L'Anticristo" (Sony Music Italy), in uscita il 16 febbraio. A dirigere l'orchestra del Festival di Sanremo per i Decibel sarà il Maestro Roberto Rossi. Nella copertina de "L'Anticristo" Silvio Capeccia, Fulvio Muzio ed Enrico Ruggeri appaiono come tre manager in un futuro apocalittico: hanno gli occhi da rettile e l'aria di chi sta manovrando occultamente i destini dell'umanità.