Cinema: avanguardie sovietiche a Bologna

BOLOGNA, 15 GEN - Dal 16 gennaio al 16 febbraio la Cineteca di Bologna propone un mese alla scoperta del cinema sovietico degli anni '20 e '30, in stretto legame con la mostra 'Revolutija', allestita al MAMbo. In cartellone 15 titoli, da pietre miliari della storia del cinema come 'L'uomo con la macchina da presa' di Dziga Vertov (1929) a pellicole tutte da scoprire, film di grande rarità, capaci di tratteggiare uno dei momenti chiave del Novecento: un arco di tempo che va dal 1918 al 1934, attraversando la grande epoca del cinema muto sovietico, arrivando ai primi lavori sonori. "È una luce rivoluzionaria - spiega il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli - quella della rassegna che dedichiamo all'avanguardia sovietica, in stretto dialogo con 'Revolutija'. Accomunate dall'intenzione di mostrare la pluralità di voci e di forme che si intrecciarono nel quadro artistico della Russia dei primi 30 anni del Novecento, con solide prese di posizione realistiche a fronteggiare l'impeto rifondatore dell'avanguardia".