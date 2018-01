Le Vibrazioni, tour al via il 16 marzo

ROMA - Dopo il ritorno sulle scene della scorsa estate e dopo il sold out del reunion party lo scorso 14 dicembre ai Magazzini Generali di Milano, Le Vibrazioni saranno in gara al prossimo festival di Sanremo con il brano Così sbagliato e poi dal 16 marzo torneranno ad esibirsi dal vivo nei club, al via il 16 marzo da Roncade (TV). Gli altri appuntamenti della rock band milanese saranno: il 23 marzo a Nonantola (MO), il 3 e 4 aprile a Roma, il 5 aprile a Napoli, il 6 aprile a Bari, il 12 aprile a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), il 13 aprile a Palermo, il 14 aprile a Catania, il 19 aprile a Firenze, il 20 aprile a Novara, il 24 aprile a Trezzo sull'Adda (MI). Sul palco, la band multiplatino salirà nella sua formazione originale: Francesco Sarcina alla voce e chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria.