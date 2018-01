Grazia Di Michele, il 19/1 nuovo album

ROMA, 15 GEN - Si intitola Folli Voli il nuovo disco di Grazia Di Michele, che esce il 19 gennaio per Egea Records. Dopo 15 album in studio e centinaia di canzoni scritte anche per altri artisti, per la prima volta, in oltre 30 anni di carriera, Grazia Di Michele si presenta al mercato discografico nella veste di interprete, prestando la sua voce a capolavori della musica cantautorale mondiale. Grazia Di Michele ha scelto 11 brani di grande suggestione, con una forte anima popolare, riproponendoli in versioni del tutto nuove e soprattutto in lingua italiana. Ad accompagnarla in questo viaggio intorno al mondo ci sono featuring d'eccezione: da Kayah, apprezzata interprete polacca, che duetta in Vele al vento (Embarcaçao), a Kaiti Garbi (in Anime, riproposizione in italiano di Anemos, ballata greca che ha anticipato il disco), fino a Ivan Segreto in Folli Voli, riproposizione di Falling Slowly, portato al successo in tutto il mondo e all'Oscar da Glen Hansard e Markéta Irglová.