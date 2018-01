Kainrath direttore Klangforum Vienna

BOLZANO, 16 GEN - Il bolzanino Peter Paul Kainrath è stato nominato a partire dal 2020 direttore del Klangforum Vienna, l'ensemble che dal 1985 è attivo nell'ambito della musica contemporanea. Il 53enne ha già firmato la responsabilità artistica del Festival Transart e del Concorso pianistico Busoni a Bolzano, come anche del Festival Klangspuren di Schwaz in Austria. La nomina è stata comunicata all'inizio di un concerto del Klangforum a Vienna dall'attuale direttore Sven Hartberger, che ha sottolineato la preparazione artistica e professionale di Kainrath. "La determinazione del Klangforum è contagiosa", ha commentato il bolzanino, sottolineando l'impegno dell'ensemble per avvicinare un vasto pubblico alla musica e all'arte moderna. Nato il 29 gennaio del 1964, dopo gli studi a Bolzano, Vienna e Mosca, il pianista dal 2001 ha assunto la direzione artistica del Festival Klangspuren, che ha guidato fino al 2013, e sempre nel 2001 è stato tra i cofondatori di Transarat. Dal 2007 firma il Concorso Busoni.