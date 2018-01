La street art entra in aula Università

CAGLIARI, 16 GEN - In questi giorni l'artista Manu Invisible ha cominciato i lavori di un'opera commissionata dall'Università degli Studi di Cagliari. L'iniziativa è nata per volontà della rettrice Maria Del Zompo ed è stata subito fatta propria dalla Facoltà di Studi umanistici: insieme è stato individuato, per la realizzazione, lo spazio dell'Aula magna Capitini, a Sa Duchessa a Cagliari, per migliorare un luogo di uso quotidiano appartenente alla collettività dei docenti e degli studenti. Stretto riserbo sui contenuti e su altri dettagli dell'opera, in omaggio alla caratteristica modalità di esecuzione dell'esponente della street art. La collaborazione tra l'Università degli Studi di Cagliari e Manu Invisible non è nuova. L'anno scorso l'artista è stato testimonial del Contamination lab dell'Ateneo e ha dipinto una parete dei locali dell'incubatore di impresa. Ora, per la prima volta in Italia, una sua opera sarà realizzata all'interno di un'aula destinata alle lezioni.