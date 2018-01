Telesforo, on the road 'verità' musica

ROMA, 16 GEN - "Oggi per vendere musica, anche in tv, non servono per forza grandi eventi. Il linguaggio è cambiato, c'è internet. I ragazzi il palinsesto se lo costruiscono da soli e forse non hanno nemmeno la pazienza di aspettare che uno racconti loro cosa stanno per vedere". È così che Gegè Telesforo si è rimesso in viaggio, per raccontare, come dice lui, "la verità della musica" con Variazioni su tema, seconda stagione del programma prodotto da Zenart, ideato e condotto dallo stesso Telesforo con Francesco Tromba, su Rai5 dal 17/1 alle 22.40. In tutto 25 nuovi episodi da 10 minuti in 25 location diverse, cui si aggiungono tre speciali Variazioni su Tema XL di 52 minuti, a marzo, in cui Telesforo torna a svelare il dietro le quinte del mondo musicale italiano, incontrando grandi artisti ma anche operatori del settore e talenti del futuro. Una sorta di real-tv on the road, all'interno di studi di registrazione, music clubs, sale prova, scuole di musica, backstage di teatri e festival, case private, spiagge, parchi.