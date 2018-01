Al via '90 Special' con Savino

ROMA, 16 GEN - Arriva il 17 gennaio "'90 Special", il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio, con ospite speciale, nella prima puntata, Lorenzo Jovanotti. In onda in diretta, in prima serata su Italia 1, il programma, in cinque puntate, ripercorrerà, in un clima di grande festa, i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, gli oggetti, le mode, le tendenze e i fatti di cronaca che hanno reso indimenticabile quel periodo. Tra coloro che calcheranno il palco nel primo appuntamento: Daniele Bossari, Benji&Fede, Eiffel 65, Mietta, Ela Weber e le Lollipop. Il dinamico show vedrà, accanto a Savino, Katia Follesa, che in ogni puntata proverà a far 'rivivere' i programmi tv di maggior successo, e la modella Ivana Mrazova, ex coinquilina del Grande Fratello Vip. In tutti gli appuntamenti saranno presenti tre esperti: il "tuttologo" Cristiano Malgioglio, l'"enciclopedico" Max Novaresi e il "collezionista" Ruggero Dei Timidi. L'angolo social sarà gestito da Michele Cucuzza.