Ciak a Siviglia per Lontano da te

ROMA, 16 GEN - Primo ciak a Siviglia per le riprese di "Lontano da te" romantic comedy con Megan Montaner (protagonista de "Il Segreto) e Alessandro Tiberi ("Tutto può succedere" / "Boris la serie") con la regia di Ivan Silvestrini. Una co-produzione Italia/Spagna che vede partner Cross Productions di Rosario Rinaldo e Telecinco. La serie sarà girata tra Siviglia, Roma e Praga e andrà in onda su Mediaset Spagna e Canale 5 tra fine 2018 e 2019. Le 8 puntate raccontano l'incontro/scontro di Massimo e Candela. Lui, 34 anni, è di Roma. Lei 30 anni, di Siviglia. Massimo è figlio della ricca borghesia imprenditoriale, fa l'amministratore delegato dell'azienda di famiglia, la "Salvatori Tour" un tempo il primo tour operator Italiano oggi ditta in crisi conclamata. Candela è figlia del popolo, vive in un piccolo appartamento, fa la ballerina e l'insegnante di flamenco in una scuola ed è costantemente in ritardo per l'affitto della sala.