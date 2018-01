Project Room, nuovo spazio al Mic Faenza

FAENZA (RAVENNA), 16 GEN - Al Museo internazionale delle ceramiche (Mic) di Faenza arriva la Project Room, nuovo spazio espositivo per la presentazione di recenti donazioni, restauri, prestiti importanti e altri progetti particolari: inaugurazione mercoledì 17 gennaio, alle 16, in occasione di Sant'Antonio Abate, protettore dei ceramisti. La prima esposizione sarà dedicata a 'Una donazione di porcellane della collezione Ugo Gobbi' e vedrà in mostra un gruppo di pregevoli porcellane del XVIII secolo di manifattura europea (Meissen, Vienna, Chelsea) e italiana (la manifattura Geminiano Cozzi a Venezia e la Real Fabbrica Ferdinandea a Napoli). Le porcellane esposte illustreranno l'interesse di Ugo Gobbi come studioso e collezionista per quello specifico filone decorativo a fiori naturalistici di tipo 'europeo' che a partire dagli anni Trenta del XVIII secolo divenne di gran moda, praticamente presso tutte le manifatture europee. L'esposizione, a cura di Valentina Mazzotti, rimarrà allestita fino all'11 marzo.