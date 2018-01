Fedez, nuovo brano per l'estate con J-Ax

ROMA, 16 GEN - "Abbiamo registrato ieri in studio con J-Ax il nuovo brano per l'estate. Uscirà presumibilmente verso maggio e chiuderà il progetto con Ax". Lo ha svelato Fedez, a Roma per la conferenza stampa in cui Soundreef ha annunciato la collaborazione con LEA. Il singolo, il cui titolo non è stato reso noto, sarà dunque rilasciato poco prima del concerto del 1 giugno a San Siro. "Dai palazzetti, che in pochi di quelli che fanno il nostro genere hanno affrontato, e i 4 concerti sold out al Forum di Assago, siamo passati a dire 'vabbè sfidiamoci, facciamo San Siro e vediamo cosa succede'. Inizialmente non avevamo un pregresso storico che ci permetteva di comprendere se potevano fare lo stadio. Ci siamo detti: 'proviamoci, mal che vada lo facciamo vuoto. Tanto nel nostro genere nessuno lo ha fatto'. Dopo un mese era sold out e abbiamo aperto a 360 gradi con 80 mila persone. Sarò il più giovane? Sarei stato contento anche ad essere il più vecchio", ha aggiunto l'artista che tra qualche settimana diventerà anche papà.