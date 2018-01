Colori dell'Iran in castello S. Severina

ROMA, 16 GEN - Segni e colori orientali in un paesino della Calabria profonda, un dialogo per legare culture distanti e diverse attraverso il linguaggio dell' arte. A questo mira la mostra "Artists 40 Artworks", in programma fino al 6 febbraio al Museo d'Arte Contemporanea di Santa Severina, un paese di poco più di duemila abitanti in provincia di Crotone. L' idea di riunire i lavori di 40 pittori iraniani, uomini e donne, è della Soraya Art, che promuove artisti contemporanei. Una mostra - precisano i promotori - organizzata a spese della società e senza scopo lucro dedicata a nomi "emarginati ed esclusi dal mercato internazionale dell' arte". Il direttore del Museo, Ferdinando Panza, definisce le opere "sorprendenti dal punto di vista qualitativo e tecnico, che investono lo spettatore con una bellezza orientale che si prospetta molto verso le caratteristiche dei grandi maestri dell' arte contemporanea occidentale. I colori, il fascino, il dinamismo di questi dipinti spingono una immaginazione onirica".