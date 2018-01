Locman rivisita cronografo Montecristo

ROMA, 16 GEN - Montecristo è un'isola dal fascino misterioso. Si staglia selvaggia e inespugnabile all'orizzonte di Marina di Campo, dove ha sede Locman Italy, azienda di orologeria. E' Montecristo, simbolo di natura pura ma anche luogo che ispirato celebri romanzi come il Conte di Montecristo di Dumas, la fonte d'ispirazione di Locman per lo sviluppo della collezione più rappresentativa del marchio, nata alla fine degli anni Novanta e da allora evoluta attraverso innovazioni tecniche e stilistiche. E' alla collezione Montecristo che Locman nel corso degli anni ha dedicato i progetti più sfidanti, sia in relazione all'utilizzo dei materiali per le casse che all'elaborazione di movimenti in-house. Con Montecristo 41mm il design si fa più morbido e funzionale: le tipiche anse a tre barre, nelle edizioni passate ancorate, nel nuovo modello formano un solo blocco con la cassa, aumentando la stabilità dell'orologio. Le dimensioni della cassa si riducono passando da 44 a 41 mm di diametro. Impermeabilità garantita fino a 100 mt.