Castellitto, Chinnici eroe da ricordare

ROMA, 16 GEN - Il 29 luglio 1983 la mafia, con un'autobomba in via Pipitone Federico a Palermo, massacra il giudice Rocco Chinnici, gli uomini della sua scorta e il portiere del palazzo dove il magistrato viveva. "È così lieve il tuo bacio sulla fronte" è il libro (Mondadori) scritto dalla figlia Caterina Chinnici ed è il film che vede dietro la macchina da presa Michele Soavi e che Rai1 trasmette martedì 23 gennaio in prima serata. Protagonista Sergio Castellitto che presta volto e anima, senza sbavature e retorica, al giudice che sfidò la mafia e i poteri collusi con la criminalità e concepì l'idea del pool antimafia. La figlia è interpretata da Cristiana Dell'Anna (Patrizia in Gomorra 2 e 3). Il film tv è una produzione dal grande valore prodotta da Casanova Multimedia di Luca Barbareschi. Per Castellitto, "Chinnici è stato non solo uomo delle istituzioni, ma un padre esemplare, esempio per le nuove generazioni. Un uomo da ricordare. Un uomo che non ha mai ceduto al ricatto".