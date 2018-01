U2 a Milano con due concerti in ottobre

ROMA, 16 GEN - Toccherà Milano l'11 e il 12 ottobre il tour europeo "eXPERIENCE+iNNOCENCE 2018" degli U2. Il tour farà tappa in nove Paesi: Germania, Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Danimarca, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Irlanda. I biglietti saranno in vendita dal 26 gennaio. Live Nation, che ha curato la produzione, ha annunciato le date: dopo la partenza a Tulsa (Oklahoma) il 2 maggio gli U2 attraverseranno il Vecchio Continente con un primo show a Berlino il 31 agosto, per spostarsi a Colonia, Parigi, Madrid, Copenaghen, Amburgo, Amsterdam. I due concerti italiani a Milano saranno al Mediolanum Forum. Sarà poi la volta di Manchester e Londra. Previsti, inoltre, show a Dublino e Belfast, che segnano un 'ritorno a casa' per la band.