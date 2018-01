Altaroma e Showcase progetto new talents

ROMA, 16 GEN - Altaroma e Ice Agenzia pensano al futuro del made in Italy e ai nuovi talenti con Showcase, progetto di sostegno, promozione e internazionalizzazione del made in Italy che sarà lanciato in contemporanea alle sfilate di Altaroma, in programma dal 25 al 28 gennaio al Guido Reni District. Sede deputata ad ospitare le collezioni di 40 marchi emergenti di abbigliamento donna, calzature, pelletteria, bijoux e occhiali, fondati da non più di dieci anni, è invece il Maxxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Via Guido Reni. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere in connessione diretta incrementandone la visibilità e promuovendone l'immagine, brand e nuovi designer con potenziali buyer, stampa e operatori del settore, favorendo gli incontri e creando così delle opportunità commerciali concrete anche in ambito internazionale. Ai finalisti che sono stati selezionati da Ice Agenzia ed Altaroma con un bando pubblico è stata offerta la possibilità di partecipare gratuitamente al progetto.