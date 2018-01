"Oronero live" di Giorgia esce il 19/1

ROMA, 16 GEN - Venerdì 19/1 esce Oronero Live di Giorgia, il meglio di Oronero Tour arricchito da due inediti: il singolo Come Neve, successo radiofonico già certificato oro (da Fimi/Gfk Italia), e Chiamami tu. Oronero Live (Microphonica/Sony Music Italy) sarà disponibile in tre versioni: cd live, con 13 successi live registrati durante il tour sold out di Oronero e due inediti prodotti da Michele Canova, Come Neve, in duetto con Marco Mengoni, e Chiamami tu; Deluxe, composto dal cd live + l'album Oronero + dvd del live (concerto integrale + videoclip BSide: una versione esclusiva e inedita del video di Come neve); doppio vinile contenente i 13 brani live e i due inediti. Dal 2 marzo l'artista si esibirà in Oronero live, sei appuntamenti dal vivo per festeggiare un anno di successi, che inaugurano la collaborazione con Vivo Concerti. Per la prima volta si esibirà su un palco centrale a 360°, al Palalottomatica di Roma (il 2 e il 3), al Mediolanum Forum di Milano (7 e 8) e alla Kioene Arena di Padova (12 e 13).