A teatro Lavia, Bergamasco e Falco

ROMA, 17 GEN - Gabriele Lavia a tu per tu con 'Il padre' di Strindberg, tra Firenze e Roma, e Sonia Bergamasco con 'L'uomo seme' di Violette Ailhaud, a Milano; Fabrizio Falco che dirige e interpreta 'L'illusion comique' di Corneille, a Torino, e il ritorno, trentasei anni dopo, del 'Tango glaciale' di Mario Martone a Napoli; Elisabetta Pozzi e il genocidio armeno del pluripremiato 'Una bestia sulla luna' di Richard Kalinoski, a Parma, e Ninni Bruschetta e 'Il giuramento' di Claudio Fava a Palermo, in ricordo di Mario Carrara e degli altri 11 professori che nel 1931 rifiutarono di giurare fedeltà al regime fascista con gravissime conseguenze personali e professionali: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel week end.