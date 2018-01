Arriva Liar, una notte due verità

ROMA, 17 GEN - Oltre 9 milioni di telespettatori in Inghilterra su ITV per la puntata finale di Liar - L'amore bugiardo, thriller psicologico che esplora gli abissi della menzogna, la firma dei fratelli Harry e Jack Williams (creatori di The Missing) per la produzione e la scrittura. La miniserie arriva sul Nove di Discovery Italia in 3 serate evento in prima tv assoluta: giovedì 18 e 25 gennaio e 1 febbraio alle 21:25. Liar parte dalla cronaca di una notte che cambierà per sempre le vite di Laura (Joanne Froggatt, Downton Abbey) e Andrew (Ioan Gruffudd, Titanic, Fantastici 4, King Arthur), mettendoli una contro l'altro in un violento conflitto per la verità.