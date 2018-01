Cattelan, one man show con leggerezza

MILANO, 17 GEN - Quinta stagione al via per 'E poi c'è Cattelan', da lunedì 22 gennaio in seconda serata su Sky Uno. Il one man show di Alessandro Cattelan torna come appuntamento quotidiano in onda dal lunedì al venerdì, con la formula vincente degli ospiti protagonisti indiscussi di ogni puntata. Tra quelli annunciati per la nuova stagione ci sono i nomi di Bruno Vespa, Giorgia, la chef Antonia Klugmann, Pierfrancesco Favino e molti altri che si racconteranno al presentatore. "Nella televisione di oggi - ha detto Cattelan - vogliamo essere quelli che in seconda serata accompagnano a letto il pubblico con leggerezza".