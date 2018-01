Gabanelli, il 22 gennaio parte Dataroom

ROMA, 17 GEN - Al via il 22 gennaio su Corriere.it Dataroom, la nuova sfida di Milena Gabanelli. La giornalista - spiega Rcs - torna con un progetto nuovo e inedito che porta sui social e sul web la profondità e l'efficacia delle grandi inchieste giornalistiche che l'hanno resa famosa. Gabanelli sceglie la via del "data journalism" per portare il suo stile inconfondibile e il rigore professionale nelle piazze virtuali, dove si forma, e informa, la classe dirigente di domani. L'obiettivo è creare consapevolezza e individuare proposte concrete che possano aiutare a modificare i comportamenti. Ogni video striscia, della durata di circa 3 minuti, sarà la sintesi di un tema complesso raccontato attraverso i numeri e i dati messi in relazione fra loro, accompagnata anche da un approfondimento scritto e illustrato. Sugli argomenti più controversi ci sarà un confronto con gli utenti in diretta Facebook. Dataroom è un format pensato per viaggiare sul web, ma prevede anche grandi inchieste sul quotidiano in edicola.