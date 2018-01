A Milano Durer e il Rinascimento tedesco

MILANO, 17 GEN - 'Dürer e il Rinascimento tedesco' arrivano per la prima volta a Palazzo Reale, dal 21 febbraio, con 130 opere, fra pitture, stampe grafiche e disegni del maestro di Norimberga e di alcuni tra i più importanti artisti tedeschi e italiani suoi contemporanei come Lucas Cranach, Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Grien da un lato, e dall'altro come Giorgione, Andrea Mantegna, Leonardo da Vinci, Andrea Solario, Giovanni Bellini, Jacopo de' Barbari, Lorenzo Lotto. La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura, è prodotta e organizzata da Palazzo Reale di Milano e 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE, ed è curata da Bernard Aikema, professore di Storia dell'arte moderna all'università di Verona. (ANSA).