Biennale Danza, a Meg Stuart Leone d'Oro

VENEZIA, 17 GEN - La Biennale di Venezia ha attribuito alla danzatrice e coreografa americana Meg Stuart il Leone d'oro alla carriera, e alla danzatrice e coreografa capoverdiana Marlene Monteiro Freitas il Leone d'argento. I riconoscimenti alle due artiste sono stati proposti dalla direttrice del Settore Danza, Marie Chouinard, e fatti propri dal cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta. Il Leone alla carriera sarà consegnato il 22 giugno in apertura del 12/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea. Il Leone d'argento sarà consegnato il 28 giugno. Meg Stuart - di New Orleans, ma da oltre vent'anni in Europa dove fonda la sua compagnia, Damaged Goods, a Bruxelles - viene premiata per aver "saputo sviluppare un nuovo linguaggio e un nuovo metodo a ogni creazione - recita la motivazione - collaborando con artisti appartenenti a differenti discipline e muovendosi tra danza e teatro"