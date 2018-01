Campagna Loewe con Josh O'Connor

ROMA, 17 GEN - In occasione della settimana della moda maschile a Parigi, Loewe, marchio disegnato da Jonathan Anderson, svela la sua nuova campagna attraverso 5000 cartelloni esposti in tutta la città per 12 giorni a partire da oggi 17 gennaio. La campagna vede come protagonista l'attore inglese Josh O'Connor, nuovo volto di Loewe Uomo e giovane stella di God's Own Country, per il quale lo scorso mese ha ricevuto il premio come migliore Attore ai British Independent Film Awards. L'obiettivo di Steven Meisel ha ritratto O'Connor immerso nella lettura del romanzo classico Madame Bovary con copertina rigida Loewe e speciale custodia contraddistinta da una fotografia d'archivio di Meisel che apparse originariamente in un servizio pubblicato nel 2006 da Vogue Usa. L'immagine mostra Amber Valetta che incarna una versione glamour della nota anti-eroina dell'omonima opera del XIX secolo scritta da Flaubert. Una collezione di classici letterari verrà pubblicata durante il corso del 2018 riproponendo altri scatti di Meisel.