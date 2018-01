Dylan Farrow, in tv dico verità su Allen

NEW YORK, 17 GEN - "Perché non dovrei volerlo distruggere?" Carica di "indignazione" e di "rabbia", Dylan Farrow si è scagliata contro il padre adottivo Woody Allen nella sua prima intervista in tv. Dylan, che per 25 anni ha accusato Allen di averla molestata sessualmente quando era bambina, ha parlato alla Cbs. "Dico la verità su Woody", ha detto la giovane donna che ha 32 anni e fu adottata da Mia Farrow quando aveva due settimane.