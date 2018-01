Matera 2019: una festa per il "Meno uno"

MATERA, 17 GEN - Diciannove metri di altezza, 17 di larghezza e 14 di profondità: sono le misure della struttura di Olivier Grossetete che sarà costruita a partire dal 19 gennaio, in piazza Vittorio Veneto, in occasione della festa "Meno uno", che farà scattare il conto alla rovescia in vista del 2019, quando la città dei Sassi sarà capitale europea della cultura. Per costruire l'opera "simbolica" di Grossetete - che l'artista ha già realizzato in altre città europee - sono cominciati i laboratori. "Meno uno" è stata presentata oggi, a Matera, dal direttore della fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri, e dalla manager culturale Ariane Bieou.