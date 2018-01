ASCOLI PICENO, 17 GEN - Pantofola D'Oro approda a New York, dove apre il suo primo negozio monomarca negli Usa, a Manhattan. L'azienda di Ascoli Piceno ha una storia che dura da 130 anni, legata alle maestria degli artigiani che hanno fatto conoscere ai grandi del calcio italiano e internazionale le loro scarpe. "Scarpe d'oro" le ribattezzò negli anni '50 il fuoriclasse John Charles, dabndo così l'ide del brand. Il negozio custom made offre la possibilità al cliente di personalizzare i due modelli di scarpe da calcio (Gold e 1990) ma anche le sneaker Legend e Lazzarini con una vasta scelta di pellami, colori e accessori Made in Italy. I tempi di consegna si aggirano intorno alle tre settimane. A New York il brand lancerà sul mercato la nuova "pantofola" da calcio "Super Leggera",in pelle e con un fondo particolarmente innovativo e performante. "L'apertura del nuovo negozio a New York rappresenta un importante tassello nel programma di potenziamento del retail nel mondo" spiega l'ad Kim Williams.