Lecciso lascia Al Bano, lo rivela 'Oggi'

ROMA, 17 GEN - "Loredana Lecciso, offesa e irremovibile, ha lasciato Al Bano. Il 12 dicembre la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Lo scrive il settimanale "Oggi" che nel numero in edicola dal 18 gennaio pubblica una minuziosa ricostruzione della crisi e della rottura tra Al Bano e la showgirl, che ha deciso di lasciare il cantante con cui vive da 18 anni e a cui ha dato due figli. Il 12 dicembre, secondo il settimanale, da Amburgo (dove Al Bano e Romina Power si trovavano per un concerto) Romina posta foto di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d'amore. In quei giorni Loredana è tra Milano e Pavia, dove vive suo fratello, e decide di restarci. Poi l'escalation, con il Natale e il Capodanno da separati, e le mancate risposte chiare di Al Bano: mentre un paio di mesi fa aveva dichiarato "Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia", oggi preferisce tagliare corto: "Non voglio entrare in questa bolgia".