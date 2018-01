Pitti bimbo, al via con 578 collezioni

FIRENZE, 17 GEN - Scalda i motori Pitti Bimbo 86, al via da domani al 20 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze: 578 le collezioni che saranno presenti (503 la scorsa edizione invernale), di cui 344 estere. Come per la fiera della moda uomo il tema del cinema fa da filo conduttore, da qui la mostra 'The ExtraordinaryLibrary 2. Cinema e spettacolo', 100 libri illustrati per ragazzi selezionati da Bologna Children's Book Fair: da Hitchcock a Tati, dalla Lanterna Magica a Godard, da Ella Fitzgerald all'Opera. In fiera le griffe si danno appuntamento per presentare le collezioni per l'inverno 2018 della moda junior (0-14 anni) che cerca di proseguire lo slancio positivo del 2017: secondo le stime preliminari nell'anno appena dovrebbe sperimentare un moderato aumento di fatturato (+1,9%), che si porta così al di sopra dei 2,8 miliardi di euro. Sempre parlando di stime, l'export cresce del +3,1%, l'import cala del 0,5%. In fiera sarà presentata anche una ricerca sulle rappresentazioni dell'infanzia nella moda bimbo.