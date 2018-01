Low & Loud, nuovo disco di Stàlteri

ROMA, 17 GEN - Esce venerdì 19 gennaio "Low & Loud", il nuovo album di Arturo Stàlteri, tra i pianisti italiani contemporanei più noti in Europa e storica voce di Rai Radio3. L'opera contiene 12 tracce - otto composte dallo stesso Stàlteri e quattro tributi ad altri compositori, in un cd in cui convivono più fonti d'ispirazione, dalla passione per "La Terra di Mezzo" di J. R. R. Tolkien ("Un viaggio inaspettato") al mondo celtico e dell'infanzia raccontati in "The Quiet Road to the Sea". L'artista rende omaggio a Bach, improvvisando sul corale "Wachet auf, ruft uns die Stimme" e rivisita "Lady Jane" dei Rolling Stones, uno dei brani più "classicheggianti" della band inglese. composta da Keith Richards. Si rivolge poi al Rino Gaetano di "Agapito Malteni il ferroviere", in ricordo della sua collaborazione il cantautore (suoi il pianoforte e le tastiere de "Ma il cielo è sempre più blu" e degli album "Mio fratello è figlio unico" e "Aida"): per questa sua rilettura Arturo ha addirittura scomodato Fryderyk Chopin.