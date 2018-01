Uffizi aiutano Archeologico Firenze

FIRENZE, 17 GEN - Ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Firenze con il biglietto degli Uffizi ed un robusto aiuto economico, da parte della celebre galleria, pari al 2,5% della propria bigliettazione complessiva annua per una cifra pari ad almeno 500mila euro. Somma che l'Archeologico potrà investire per i propri restauri, lavori architettonici, allestimenti, mostre e progetti di ricerca. E' questo il cuore dell'accordo di valorizzazione, teso a sostenere le attività della casa di antichissimi capolavori come la Minerva, l'Arringatore e la Chimera, firmato tra le due gallerie e il polo museale toscano. L'intesa è valida per 5 anni con possibilità di rinnovi, e prevede anche collaborazioni scientifiche di ricerca e divulgazione e mostre condivise. La prima iniziativa sarà un'esposizione di scultura dedicata al ruolo del cavallo nella storia che verrà ospitata la prossima estate nel giardino di Boboli che avrà come suo nucleo centrale opere prestate dall'Archeologico.