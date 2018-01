Mostre: a Poppi rassegna su Pertini

POPPI (AREZZO), 17 GEN - Si intitola 'Sandro Pertini: da Partigiano a Presidente', la mostra dedicata all'ex Presidente della Repubblica in programma dal 20 gennaio al 18 febbraio nel castello dei Conti Guidi di Poppi (Arezzo). L'esposizione, spiegano gli organizzatori, ripercorre la vita di Pertini durante il suo settennato, grazie al materiale fotografico fornito dalla 'Associazione Pensiero Socialista' di Lastra a Signa. Le foto mostrano momenti importanti per il paese mentre Pertini era Capo dello Stato: dalle tragedie dell'Irpinia e Vermicino, fino ai drammatici momenti della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, fino al trionfo del Bernabeu nel 1982 quando l'Italia batté la Germania diventando campione del mondo per la terza volta.