Scatti Toscani per Benetton in mostra

(ANSA) FIRENZE, 17 GEN - Come dimenticare la foto del neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato scattata dal fotografo Oliviero Toscani per una delle campagne pubblicitarie di United Colors of Benetton? Un'immagine divenuta iconica, che è poi diventata anche la copertina del primo numero della rivista Colors. Questa e altri scatti celebri delle campagne pubblicitarie scattate da Oliviero Toscani per le collezioni bambino di Benetton diventano protagonisti di una mostra fotografica a Firenze. 'Non fate i bravi. Le bambine e i bambini Benetton di Oliviero Toscani' il titolo dell'esposizione, in programma a Palazzo Strozzi dal 18 al 20 gennaio, in occasione di Pitti Bimbo 86. In mostra gli scatti dagli anni Ottanta fino all'ultima campagna, quella della collezione per l'estate 2018, che rappresenta un ritorno alle origini per Benetton: design essenziale e colori protagonisti.