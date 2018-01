Musica: Lady Gaga, attesa a Milano

MILANO, 17 GEN - Tutto è pronto per il primo grande evento del 2018 del pop internazionale in Italia:il 18 gennaio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) salirà in scena Lady Gaga. Un concerto atteso a lungo, dal momento che l'artista italoamericana dovette cancellare l'originaria data del 22 settembre, insieme ad altre 17 tappe del tour europeo al seguito del suo ultimo album, 'Joanne', uscito nel 2016. A causare quel rinvio furono ragioni di salute, le stesse ragioni raccontate apertamente a tutto il mondo proprio lo scorso 22 settembre, quando Netflix ha diffuso il documentario 'Gaga: Five Foot Two'. Nel film l'artista, oltre a mostrare il dietro le quinte artistico e autobiografico di 'Joanne', parlava infatti della fibromialgia, la sindrome reumatica che la affligge provocandole fra le altre cose acuti dolori muscolari. All'alba della data milanese, dopo essere ripartita domenica sera da Barcellona, la popstar sembra però in forma e pronta nuovamente a mettersi in gioco.