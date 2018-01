Carmela e Aisha di Antonia Grimaldi

ROMA, 18 GEN - Carmela: ''Mio padre una sera è tornato e bello e buono ha detto a mia madre: "Assuntì, nella fabbrica di Pasquale pigliano pure le femmine". Aisha: ''Mio padre una sera è tornato e ha detto a mia madre: "Fathima, nella fabbrica di Ahmed lavorano anche le ragazze". Comincia così il viaggio di due giovani donne in cerca del loro posto in un mondo sconosciuto, in una terra che non è casa ma che impareranno a conoscere. Lo racconta in 'Carmela e Aisha. Atto Unico per Due Donne e una Valigia' Antonia Grimaldi, l'autrice de Il Club del Piumino Rosso e vice direttore del Giffoni Experience. Lo spettacolo sarà in scena sabato 27 gennaio alle ore 21.00 e domenica 28 gennaio alle ore 19.00 al Teatro La Ribalta di Salerno. Le due protagoniste si affacciano, spaventate e curiose, sul loro futuro fatto di lavoro, di cambiamenti, di nuovi sentimenti. Entrambe hanno una valigia, il ricordo di un viaggio da migranti, il desiderio di mettersi alla prova.