Ravenna Festival si presenta a Stoccolma

RAVENNA, 18 GEN - Ravenna Festival incontra stampa e pubblico venerdì 19 gennaio nella 'Venezia del Nord': è infatti Stoccolma la meta del viaggio che segna il lancio internazionale della 29/a edizione. Dalla capitale svedese - punto di riferimento culturale per tutto il mondo scandinavo - partirà l'invito a scoprire la città di Ravenna e il suo Festival. L'evento è in programma all'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma, che porta la celebre firma di Gio Ponti, dove l'Ambasciatore Mario Cospito accoglierà il sovrintendente Antonio De Rosa e il co-direttore artistico Franco Masotti. Il festival guarda dunque ai Paesi del Nord: una scelta alla luce di quell'incremento nel numero di visitatori dalla Scandinavia che si è registrato negli ultimi anni e si è manifestato in particolare in occasione delle ultime Trilogie d'Autunno, che hanno accolto gruppi dalla stessa Svezia e dalla Finlandia.