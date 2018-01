Il bomber, ibrido è bello

ROMA, 18 GEN - Il marchio Due Soli rilegge il bomber partendo dal concetto che "Ibrido è bello". Il brand milanese ha lanciato una collezione dai mood opposti che danno vita a pezzi unici, che sulla scia delle precedenti stagioni, presentano apparenti errori compositivi trasformati in elementi caratterizzanti, pensati per conferire originalità ai capi. Questa la ricetta che dà vita ad una collezione sofisticata, grazie anche al nuovo accordo con un partner produttivo vicino al distretto di Martina Franca. I nuovi capi si caratterizzano per la forte identità. Accanto a bomber e blouson, giacche icone del brand, vengono proposti cappotti per lui e per lei che sfruttano le expertise della tradizione del nuovo distretto produttivo. La parola d'ordine è mix and match. Nascono così giacche ibride come il Martinese, un misto tra eskimo e field jacket. Nella parte superiore ganci metallici, rivetti invecchiati, tessuti ritorti e denim; nella parte inferiore le ampie tasche tipiche delle giacche militari in tessuti maschili.