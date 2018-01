Audrey Hepburn musa fashion

ROMA, 18 GEN - Valeria Arnaldi, giornalista e scrittrice, va alla ricerca delle ragioni per le quali a 25 anni dalla sua morte, Audrey Hepburn sia ancora una musa ispiratrice per la maison della moda e addirittura per il ribelle street style. Audrey, Mito e Icona (edito da Ultra - 192 pp, 22 euro) spiega che la diva "è ancora un modello di riferimento di stile, di bellezza e fascino, attrice amatissima, musa di artisti, stilisti, designer. Indimenticabile. Audrey Hepburn è una delle dive e delle personalità del grande schermo che hanno segnato la seconda metà del secolo scorso. Ambasciatrice Unicef, applaudita e osannata già nel corso della sua carriera, nei decenni, anche dopo aver lasciato le scene, è diventata un mito e appunto, un'icona. Esempio per aspiranti attrice, ma, più in generale, senza limiti di set, testimone di una precisa - e affascinante - idea di donna: ribelle come Anna di Vacanze Romane, elegante come Sabrina, romanticamente confusa come Holly di Colazione da Tiffany.