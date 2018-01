Puma, collezione rosa con Selena Gomez

ROMA, 18 GEN - Puma lancia la collezione En Pointe dedicata "alle donne forti, determinate e coraggiose" come Selena Gomez, female ambassador del marchio di sportswear. La collezione, caratterizzata da tonalità sobrie e moderne, con protagonista assoluto il rosa e una gamma di colori pastello, è scelta da Selena Gomez che incarna lo spirito della collezione per il suo stile versatile che le consentano di passare dalla palestra al tappeto rosso. La collezione è nata da un incontro tra il team di designer Puma e le ballerine del New York City Ballet che si sono confrontati sul concetto di movimento e sulle necessità delle atlete di indossare prodotti in grado di garantire il miglior supporto durante le lunghe ore di prove. La collezione Puma En Pointe presenta elementi lineari, fit morbidi e dettagli intrecciati ispirati alla tecnica del balletto: lunghe code, flessibilità dinamica e movimento potente. La struttura è creata attraverso pieghe, tessuti a coste e tessuti elastici.