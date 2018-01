Harvey Keitel posa nella campagna Brioni

ROMA, 18 GEN - Harvey Keitel è il nuovo testimonial della campagna pubblicitaria 'Tailoring Legends' per la stagione Primavera/Estate della maison Brioni. Cliente storico del marchio e volto tra i più iconici di Hollywood, grazie alle sue interpretazioni in film-cult come Taxi Driver, Le Iene, Lezioni di Piano e La Giovinezza, Keitel è l'acclamato protagonista di film, spettacoli teatrali e serie televisive. Scattate a New York dal fotografo Gregory Harris, le immagini in bianco e nero ritraggono l'attore in capi sartoriali e ready to wear che ne esaltano il carisma.