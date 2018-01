'Gli eroi' al Carnevale di Putignano

BARI, 18 GEN - 'Gli Eroi': è questo il tema della 624/a edizione del Carnevale di Putignano, che prenderà il via, nel cuore della Valle d'Itria, domenica 28 gennaio con la prima sfilata dei carri, maxi costruzioni di cartapesta, uniche al mondo nel loro genere. Attraverso la satira e la storia moderna messa in scena dai carri allegorici, l'edizione 2018 punta "a far risvegliare negli spettatori un super potere: quello di riuscire a divertirsi in maniera goliardica così come ogni carnevale che si rispetti". I particolari dell'iniziativa sono stati illustrati in un incontro con i giornalisti dal sindaco di Putignano, Domenico Giannandrea, dal presidente della Fondazione carnevale di Putignano, Giampaolo Loporfido, e dal direttore del dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno. Da 624 anni a Putignano si svolge la manifestazione carnevalesca più antica d'Italia e più lunga d'Europa. Il Carnevale di Putignano terminerà il 13/2, martedì grasso. Le altre sfilate sono in programma il 4 e l'11/2.