Sex & the City per i 20 anni un canale

ROMA, 18 GEN - Ricordate il guardaroba di Carrie Bradshaw di Sex & the City, quello che tante donne, una volta nella vita, hanno sognato? Jimmy Choo, Manolo Blahnik, o la mitica gonna in tulle rosa. Una grande sorpresa per il ventesimo anniversario della serie Sex & the City: dal 19 al 23 gennaio Comedy Central +1, il canale di Viacom Italia dedicato all'intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 125, si trasforma in Sex & the City channel. L'ambientazione 'upper class' sullo sfondo della grande mela, l'umorismo e delle quattro amiche inseparabili: Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha. La prima puntata fu trasmessa in America il 6 giugno 1998, l'ultima il 22 febbraio 2004, quindi seguirono due film di successo. Ma la febbre di Sex & the City non si è mai spenta, tanto che ora per celebrare l'anniversario i fan hanno l'occasione di prendersi cinque giorni per rivivere un'epoca, un modo di vivere. Per riascoltare il battito del cuore femminile di New York