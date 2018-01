Nuove licenze Blufin e Follie's Group

ROMA, 18 GEN - Blufin spa (controlla i marchi Blumarine e Blugirl)e Follie's Group (azienda specializzata in produzione e distribuzione di abbigliamento per bambini) annunciano il nuovo accordo di licenza WW per le linee Miss Blumarine e Blumarine Baby. La licenza pluriennale, con inizio dalla stagione F/W 2018-19 prevede a livello distributivo il consolidamento del mercato interno ed esterno con l'obiettivo di riconquistare in poche stagioni le migliori vetrine del circuito moda nel mondo. Le collezioni F/W 2018-19 saranno presentate a Pitti Bimbo. Le due collezioni interpretano l'universo creativo di Anna Molinari con un tocco di romanticismo e particolare attenzione alla ricerca e alla qualità dei materiali. "L'accordo - spiega Gianguido Tarabini amministratore unico di Blufin spa - crea un'importante sinergia per lo sviluppo del marchio Miss Blumarine tramite una rinnovata immagine delle collezioni, coerente con l'identità del brand, con un focus specifico sulla qualità dei materiali e sulle lavorazioni artigianali".