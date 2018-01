Festival Danza Spagnola, successo a Roma

ROMA, 18 GEN - Si è chiusa con una grande successo di pubblico a Roma la prima edizione del Festival di Danza Spagnola e Flamenco diretto da Roger Salas. Oltre 2.500 spettatori hanno assistito ai cinque spettacoli in programma all' Auditorium Parco della Musica dall'8 al 16 gennaio 2018 con Patricia Guerrero, Rafael Campalo, Nova Galega de Danza, Alfonso Aroca e Manuel Liñan. La programmazione dedicata alla danza, che con il Festival Flamenco ha aperto la stagione 2018 della Fondazione Musica per Roma, prosegue a febbraio con Equilibrio Festival dedicato quest'anno alla Francia.