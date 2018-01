Arena, gli Arteteca? Comici di razza

ROMA, 18 GEN - Al cinema "si devono raccontare delle storie e farlo insieme agli Arteteca è facile, perché sono comici di razza e non a caso sono così amati dal pubblico". Lo dice all'ANSA Lello Arena, tornato alla regia 30 anni dopo la sua opera prima, Chiari di luna, per dirigere il duo comico napoletano composto da Enzo Iuppariello e Monica Lima, coppia anche nella vita, nella commedia Finalmente sposi, in sala dal 25 gennaio con Lucky Red in 200 copie. Gli Arteteca (in napoletano vuole dire irrequietezza), che dopo anni insieme in scena hanno conquistato la grande popolarità mediatica con Made in Sud, hanno esordito da protagonisti al cinema nel 2016 con Vita cuore battito, diventato una sorpresa al botteghino (oltre 1 milione e 600 mila euro di incassi, a fronte di un budget di 500 mila euro), per poi partecipare al cinepanettone Natale a Londra. "Per noi lavorare con Lello è un sogno realizzato - spiega Iuppariello - avendo iniziato questo lavoro vedendo La Smorfia. Sul set era lui a far divertire noi".